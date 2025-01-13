Стало известно, как чаще всего мошенники обманывали россиян в 2024 году

Юрист Соловьёв: в 2024 году мошенники чаще использовали звонки в Viber

Самыми популярными схемами обмана россиян мошенниками в 2024 году стали звонки, в том числе с применением видео, в Viber с номера 90 0 и 900. Кроме того, часто преступники обещали разные льготы пенсионерам, рассказал RT доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

По словам юриста, часто мошенники звонили россиян от лица «сотрудников ФСБ», прося при этом помощи в пресечении перевода средств ВСУ. Также часто преступники представлялись работниками Соцфонда, медорганизаций, фонда ОМС – они предлагали разные «услуги», в т ом числе перевыпуск полиса.

Пенсионерам зачастую звонили с предложениями получения разных льгот, передачи писем от Почты России и так далее. Распространенной стала и схема обмана от лица телефонных компаний – россиянам предлагали якобы продлить номер или договор. В число популярных вошло также предложение забрать выигрыш в лотерею, рассылка ссылок на якобы премиальный Telegram.

«Способы обмана в целом оставались неизменными — мошенникам необходимо убедить потенциальную жертву перейти по присланной вредоносной ссылке, перевести деньги на «безопасный счет», взять зеркальный кредит, реализовать свое недвижимое имущество или совершить иное нужное мошенникам действие», — рассказал юрист.

Он призвал помнить, что по телефону и в мессенджерах никогда не звонят сотрудники банков, ФСБ, Соцфонда и других ведомств. Если поступает такой звонок, лучше всего бросить трубку и перезвонить по официальному номеру организации. Это касается и звонков от знакомых, друзей, родственников, которые просят денег, заключил Солловьёв.

Ранее россиян предупредили о появлении новых способов мошенничества с ИИ в 2025 году.