Стало известно о новом способе обмана российских пенсионеров

Телефонные мошенники стали звонить российским пенсионерам под предлогом замены цифрового телевидения. Об этом, ссылаясь на материалы МВД, сообщает РИА Новости.

Злоумышленники утверждают, что в доме якобы проводится замена цифрового телевидения и для подключения к новой системе необходимо назвать код из SMS. Если пенсионер выполняет просьбу мошенников, то спустя некоторое время с ним связываются «сотрудники Роскомнадзора», которые уверяют пожилого человека, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан и оформлена доверенность на распоряжение банковскими счетами. Если убедить пенсионера удается, то аферисты заставляют его перевести все свои деньги на сторонние счета.

18 августа сообщалось, что мошенники стали похищать денежные средства через приложение якобы для ускорения процедуры записи к врачам.

За день до этого стало известно, что пенсионерка из Москвы поверила лжеучастковому и лишилась более 1 млн руб. и четырех квартир.

Ранее россиянин потерял наследство от родителей и квартиру из-за мошенников.