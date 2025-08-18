Россиянин потерял наследство от родителей и квартиру из-за мошенников

В Забайкальском крае семейная пара, которую мошенники убедили в причастности к финансированию иностранного государства, отдала им больше 10 млн рублей. Об этом сообщает краевое УМВД.

В мае с жителем Борзи в Telegram связался неизвестный, назвавшийся сотрудником ФСБ, Он сообщил, что мужчину подозревают в финансировании армии Украины. Испугавшись, он решил «сотрудничать», чтобы разобраться в ситуации. Под разными предлогами мошенники выманили у него все сбережения, оставшиеся в наследство от родителей, и заставили взять кредиты.

Через месяц мужчина рассказал об этом жене, которая тоже поверила аферистам и перевела мошенникам все деньги со своих счетов. Позже злоумышленники узнали, что у супругов есть квартира в Томске. Их запугали несанкционированным кредитом под залог недвижимости и заставили продать квартиру. Жительница Забайкалья поехала в Томск, оформила сделку и перевела мошенникам почти 4 млн рублей, полученные от продажи.

Лишь в августе сын пары узнал о том, что родители общаются с мошенниками, и убедил их обратиться в полицию. Ведется расследование.

Ранее пенсионерка из Москвы полгода общалась с мошенниками и лишилась четырех квартир.