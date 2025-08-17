Пенсионерка из Москвы полгода общалась с мошенниками и лишилась четырех квартир

Пенсионерка из Москва поверила лжеучастковому и лишилась более 1 млн руб и четырех квартир. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Примерно полгода назад 78-летняя жительница СВАО получила телефонный звонок от неизвестного, который назвался участковым и сообщил свой «новый» номер, а также предупредил, что ей могут звонить мошенники. Женщина поверила и, когда ей действительно позвонили с требованиями денег, сразу связалась с этим «участковым».

Он убедил пенсионерку, что теперь все ее разговоры прослушиваются, и дал ей указание выполнять все требования мошенников, чтобы помочь их поимке. Сначала женщина собрала 800 тыс. рублей и положила деньги в почтовый ящик по адресу, который ей назвали злоумышленники. Далее она сняла со своего счета еще 300 тыс. и передала их тем же способом.

Позже собеседник сообщил пенсионерке, что несколько «преступников» уже задержаны и сотрудничают со следствием, поэтому операция должна продолжаться. Следуя указаниям мошенников, она продала четыре квартиры — на улице Санникова, Чукотском проезде и две квартиры на Беломорской. Деньги от сделок она передавала курьерам.

Пенсионерка поняла, что ее обманули, когда «правоохранители» попросили оформить ренту на квартиру в Московской области. Женщина обратилась за помощью к реальным сотрудникам полиции. Общий ущерб превысил 50 млн рублей. Ведется следствие.

Ранее российская пенсионерка преодолела более 1000 км, чтобы отдать мошенникам 17 млн рублей.