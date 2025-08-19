Минфин хочет разрешить забирать остаток наследства на едином налоговом счете

Минфин РФ разработал поправки к статье 79 Налогового кодекса РФ, которая регулирует порядок возврата налогоплательщику излишне уплаченных сумм налогов. Предлагаемые изменения касаются порядка получения наследниками денежных средств, оставшихся на едином налоговом счете (ЕНС) лица после его кончины, пишет «Российская газета».

Согласно данным поправкам, наследники получат право распоряжаться суммой, формирующей положительное сальдо ЕНС наследодателя.

Положительное сальдо на ЕНС представляет собой остаток денежных средств на балансе данного счета после списания сумм, необходимых для исполнения налоговых обязательств гражданина. Иными словами, это сумма, оставшаяся после уплаты всех налогов, взносов, штрафов и других обязательных платежей.

Представители налоговой службы поясняют, что наличие излишков на ЕНС не является нарушением законодательства. Однако, в случае, если остаток денежных средств после уплаты налогов превышает 100 тысяч рублей, это может привлечь внимание налоговых органов.

В июле экономист Анатолий Никитин рассказал «Газете.Ru», что налоговая инспекция самостоятельно списывает необходимые сборы с ЕНС. Гражданам необходимо лишь своевременно пополнять свой ЕНС.

