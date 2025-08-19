В Магаданской области закрыли участок трассы «Колыма»

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области заявило о закрытии участка федеральной автомобильной трассы Р-504 «Колыма» на 1116+220 км для всех видов транспортных средств в связи с размывом дорожного полотна. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале ведомства.

«Министерство <…> сообщает о закрытии федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» на 1116+220 для всех видов транспорта, в связи с размывом дорожного полотна», - говорится в сообщении.

Накануне в МЧС заявили, что в связи с обильными осадками уровень воды в реках, расположенных на континентальной части региона, поднялся за последние сутки на высоту от 10 до 70 сантиметров.

Согласно прогнозу, на территории Магаданской области ожидаются сильные дожди также и 19 августа.

В июле в результате паводков, вызванных интенсивными дождями, были повреждены два моста и дорожное покрытие на трассе «Колыма», расположенной на границе Сусуманского и Ягоднинского городских округов Магаданской области.

