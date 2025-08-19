На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Покинувшая Россию журналистка заявила о поддержке Украины

Уехавшая из России журналистка Ксения Ларина заявила о поддержке Украины
Владимир Федоренко/РИА Новости

Журналистка Ксения Ларина (признана Минюстом иностранным агентом), покинувшая Россию, заявила о своей поддержке Украины. Своей позицией она поделилась в интервью с телеведущей Татьяной Лазаревой, которая также внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов и включена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

«Нужно беречь то, что есть. Говорить, пока есть возможность говорить. Помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. Поддерживать Украину», — заявила журналист.

Татьяна Лазарева выразила благодарность Лариной за высказанные суждения и пожелала всем зрителям «мочь быть свободными».

В ходе той же беседы Ксения Ларина выразила свое мнение относительно возможности возвращения в Российскую Федерацию, заявив, что не представляет своей жизни в стране. Кроме того, рассуждая о жизни в Москве, журналистка охарактеризовала город как «колбу ужаса».

До этого глава ФПБК Виталий Бородин назвал журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) предателем России, завербованным Ми-6.

Ранее министерство юстиции РФ обновило список иноагентов и внесло в реестр экономиста Андрея Мовчана (признан в РФ иностранным агентом) за распространение фейков.

