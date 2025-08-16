Екатеринбургская компания отметила день рождения друга избиением мужчины и попала на видео

В Екатеринбурге компания молодых людей отмечала день рождения друга и жестоко избила мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Zloy_ekb 18+.

Инцидент случился в ночь на 16 августа. Группа молодых людей вытащила мужчину из дома №86 на улице Белинского, и тот попытался убежать от агрессоров, но компания его догнала у дома № 51 на улице Декабристов. Там юноши продолжили его избивать. Произошедшее попало на видео, информации о причине конфликта не поступало.

Предварительно, нападавшие отмечали день рождения одного из членов компании в день, когда все случилось, и находились в состоянии опьянения. Полиция проводит проверку по факту избиения.

Сообщается, что нападавшие ведут каналы в Telegram, где выкладывают видео, на которых употребляют различные вещества и дерутся. Известно также, что один из членов этой компании уже отбывает наказание за групповой разбой.

Ранее толпа подростков напала на пенсионера в Екатеринбурге из-за замечания.