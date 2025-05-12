В красноярском цирке тигрица отказалась идти в вольер после выступления

«ТВК»: тигрица отказалась идти в вольер после выступления в цирке в Красноярске

Зрители цирка «Моретти» в Красноярске рассказали, что тигрица отказалась идти в вольер после выступления. Об этом сообщает Telegram-канал «ТВК».

Отмечается, что дрессировщики около 15 минут пытались увести животное с арены. В ход шли уговоры, команды, лакомства.

Спустя время им все-таки удалось увести животное.

В пресс-службе цирка пояснили, что тигрица не хотела возвращаться в клетку к своему самцу-тигру, поскольку в период весны он ее задирает, требуя определенного внимания. Тигрице это не нравится, поэтому возвращаться в клетку ей не хочется.

Недавно профессиональный дрессировщик Эдгар Запашный заявил, что даже дрессированные животные периодически проявляют свой дикий характер — в таком состоянии их нельзя выводить на арену цирка. Дрессировщик должен вовремя это заметить и позаниматься с животным дополнительно, отметил он.

Ранее россияне заявили об уникальности отечественного цирка.