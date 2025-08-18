На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Воронежской области гость отказался уходить после застолья и был жестоко избит хозяином

Воронежца будут судить за избиение гостя, не желавшего уходить из его дома
Shutterstock

В Воронежской области перед судом предстанет мужчина, который напал на гостя в своем доме. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в одном из домов на хуторе Индычий. По версии следствия, хозяин распивал алкоголь вместе со знакомым. В какой-то момент мужчина стал выпроваживать гостя, но тот отказывался уходить.

Недовольный ситуацией хозяин жестоко избил знакомого ногами и руками, удары попадали по голове и туловищу. После этого владелец перетащил пострадавшего за пределы своего дома. Сам пострадавший не выжил.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На данный момент расследование завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

До этого на Кубани мигранты избили мужчину, машина которого перегородила въезд во двор дома. После этого иностранцы похитили пострадавшего и вернули только спустя несколько часов.

Ранее школьники избили петербурженку, попросившую их прекратить ругаться и шуметь.

