В России можно будет приобрести товары с возрастными ограничениями без паспорта

ТАСС: в России разрабатывают сервис для подтверждения возраста без паспорта
Сандурская Софья/Агентство «Москва»

В России разрабатывают сервис, который позволит гражданам подтверждать возраст при покупке товаров с возрастными ограничениями без использования паспорта. Об этом ТАСС сообщили в Центре биометрических технологий.

«Разрабатывается цифровой сервис для подтверждения возраста при приобретении товаров с возрастными ограничениями, который станет одной из альтернатив предъявлению паспорта», — рассказали в пресс-службе центра.

В мае статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов заявил, что использование биометрических данных может стать эффективной альтернативой традиционным способам подтверждения возраста при покупке продукции с ограничениями, в частности алкоголя.

По его словам, такая технология позволила бы исключить возможность приобретения возрастных товаров лицами, которым это запрещено. Чекушов отметил, что интеграция биометрии в процессы продаж может свидетельствовать о продвижении цифровых решений и технологическом развитии страны.

Ранее в Госдуме выступили за повышение возраста покупки алкоголя до 21 года.

