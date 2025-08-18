На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спасатели приехали на помощь мужчине, который застрял внутри детской горки

UPI: в США спасатели освободили мужчину, застрявшего внутри детской горки
true
true
true
close
Town of Vernon Fire Department/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США спасатели приехали на помощь мужчине, который застрял внутри детской горки, пишет UPI.

В городе Вернон, штат Коннектикут, пожарным, медикам и полиции пришлось проводить необычную операцию — спасать 40-летнего мужчину, застрявшего внутри детской горки. Он зашел в конструкцию сверху, но каким-то образом застрял внутри головой вперед.

Так как температура внутри конструкции стремительно росла, спасатели установили вентиляционное оборудование, чтобы мужчина не перегрелся. Затем пожарные демонтировали часть горки и добрались до места, где он застрял.

«Мужчина был освобожден в течение 30 минут», — сообщили в пожарной службе.

После освобождения американца осмотрели прибывшие на место врачи. Медики установили, что серьезных повреждений у него нет, а сам он отказался от транспортировки в больницу. Что именно привело взрослого мужчину на детскую площадку и зачем ему понадобилось лезть внутрь горки, не уточняется.

Ранее женщина села покататься на детских качелях и застряла ягодицами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами