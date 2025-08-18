В США спасатели приехали на помощь мужчине, который застрял внутри детской горки, пишет UPI.

В городе Вернон, штат Коннектикут, пожарным, медикам и полиции пришлось проводить необычную операцию — спасать 40-летнего мужчину, застрявшего внутри детской горки. Он зашел в конструкцию сверху, но каким-то образом застрял внутри головой вперед.

Так как температура внутри конструкции стремительно росла, спасатели установили вентиляционное оборудование, чтобы мужчина не перегрелся. Затем пожарные демонтировали часть горки и добрались до места, где он застрял.

«Мужчина был освобожден в течение 30 минут», — сообщили в пожарной службе.

После освобождения американца осмотрели прибывшие на место врачи. Медики установили, что серьезных повреждений у него нет, а сам он отказался от транспортировки в больницу. Что именно привело взрослого мужчину на детскую площадку и зачем ему понадобилось лезть внутрь горки, не уточняется.

