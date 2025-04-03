Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина села покататься на детских качелях и застряла ягодицами

В Казахстане спасатели разжали качели, в которых женщина застряла ягодицами

В Казахстане 27-летняя женщина застряла на качелях на детской площадке. Выбраться ей помогли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

Инцидент произошел 2 апреля в Жанааркинском районе. На телефон экстренных служб позвонила женщина и рассказала, что не может встать с качелей на площадке, так как застряла в них ягодицами.

Прибывшие на место вызова сотрудники МЧС с помощью гидравлического инструмента вызволили «пленницу». Медицинская помощь женщине не понадобилась.

До этого спасатели из Москвы выезжали на необычный вызов, чтобы снять с дерева застрявшего на нем курьера. Мужчина не мог выйти из здания, куда делал доставку, и решил сделать это через окно. Он перелез на толстую ветку дерева, но спуститься самостоятельно не смог.

Ранее в Липецке 99-летняя пенсионерка застряла на кухне между стеной и газовым котлом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами