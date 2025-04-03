Женщина села покататься на детских качелях и застряла ягодицами

В Казахстане спасатели разжали качели, в которых женщина застряла ягодицами

В Казахстане 27-летняя женщина застряла на качелях на детской площадке. Выбраться ей помогли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

Инцидент произошел 2 апреля в Жанааркинском районе. На телефон экстренных служб позвонила женщина и рассказала, что не может встать с качелей на площадке, так как застряла в них ягодицами.

Прибывшие на место вызова сотрудники МЧС с помощью гидравлического инструмента вызволили «пленницу». Медицинская помощь женщине не понадобилась.

До этого спасатели из Москвы выезжали на необычный вызов, чтобы снять с дерева застрявшего на нем курьера. Мужчина не мог выйти из здания, куда делал доставку, и решил сделать это через окно. Он перелез на толстую ветку дерева, но спуститься самостоятельно не смог.

Ранее в Липецке 99-летняя пенсионерка застряла на кухне между стеной и газовым котлом.