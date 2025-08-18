На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фура с лошадьми перевернулась в российском регионе, животные не выжили

Baza: в Челябинской области перевернулась фура с лошадьми, животные не выжили
Telegram-канал Baza

В Челябинской области фура, перевозившая более десятка лошадей, перевернулась. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на трассе М-5 в районе города Сим. Фура с лошадьми перевернулась на дороге — на кадрах с места случившегося видно поврежденное транспортное средство и лежащих вокруг животных.

В аварии часть лошадей не выжила, а другая часть получила тяжелые травмы — переломы и ушибы. Пострадавших животных также не смогли спасти. Предварительно, транспорт следовал в Монголию.

До этого семь лошадей не пережили удар молнии в российском регионе. В момент, когда все случилось, животные, принадлежавшие местному жителю, находились вблизи линий электропередачи.

Ранее в Петербурге карета с лошадью опрокинулась и попала на видео.

