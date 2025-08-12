Семь лошадей не пережили удар молнии в российском регионе

В Башкирии в группу лошадей ударила молния, они не выжили. Об этом сообщает МЧС по региону.

Инцидент произошел 1 августа в селе 1-Туркменово Баймакского района. Разряд молнии поразил группу лошадей, которая в этот момент находилась вблизи линий электропередачи. Семь животных, принадлежавших местному жителю, не выжили.

До этого в Воронежской области 12-летнего мальчика ударила молния. Мальчик рыбачил на берегу пруда в селе Михайловка вместе с дедушкой и старшим братом, однако их застала гроза, и семейство стало собираться, чтобы уехать домой. Старший брат убирал в машину улов, а младший в это время остался у воды — в этот момент его ударила молния. Ребенка не спасли.

Ранее город в Дагестане остался без воды из-за удара молнии.