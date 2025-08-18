На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист объяснила, могут ли работника уволить за посещение школьной линейки

Юрист Яковлева: работника могут уволить за посещение школьной линейки
Работодатель не обязан отпускать сотрудников на школьную линейку, поскольку 1 сентября является рабочим непраздничным днем. Об этом в беседе с «Москвой 24» напомнила юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева. Работник не должен самовольно отправляться на празднование Дня знаний, подчеркнула она.

«Если сотрудник самовольно уйдет на школьную линейку к ребенку и его не будет на рабочем месте более четырех часов, это станет основанием для увольнения. Отсутствие менее этого времени может привести к дисциплинарной ответственности в виде замечания или выговора», — предупредила Яковлева.

При этом она отметила, что работодатель должен провести служебное расследование, чтобы понять, была ли у сотрудника уважительная причина — к примеру, он мог оказаться единственным, у кого была возможность сопроводить ребенка на линейку.

Эксперт посоветовала заранее написать заявление на отпуск 1 сентября за свой счет.

Юрист Headhunter Ольга Владимирова до этого говорила, что постоянные опоздания и уход с работы до конца рабочего дня могут привести к выговору или увольнению сотрудника. Согласно Трудовому кодексу РФ, работники обязаны добросовестно исполнять свои обязанности, указанные в трудовом договоре, в том числе это касается правил внутреннего распорядка и рабочего времени, указала она.

Ранее россиянам рассказали об ответственности за обед на работе дольше часа.

