Юрист рассказала об ответственности за обед на работе дольше часа

Работодатель имеет право привлекать сотрудников к дисциплинарной ответственности в случае систематических нарушений продолжительности обеденного перерыва. Об этом рассказала юрист Headhunter Ольга Владимирова в интервью РИА Новости.

«При регулярных задержках на обеденном перерыве работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности по причине нарушения правил внутреннего трудового распорядка», — отметила Владимирова.

По ее словам, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ), работодатель обязан предоставлять своим сотрудникам перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее получаса и не более двух часов. При этом выбор места для приема пищи остается за сотрудником, если локальными актами компании не предусмотрен запрет на употребление пищи непосредственно на рабочем месте.

Эксперт также пояснила, что на предприятиях, где предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время (ч. 3 ст. 108 ТК РФ).

До этого зампред правовой инспекции труда МФП Елена Рыбакова предупредила, что работодатели в России могут уволить сотрудника за опоздание на работу более чем на четыре часа без веской причины.

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