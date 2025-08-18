На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская модель сломала руку, снимая тренд под песню Ники Минаж

Mash: российская модель сломала руку на Бали, снимая тренд под песню Ники Минаж
Telegram-канал Kub Mash

На Бали российская модель пыталась снять популярный тренд и сломала руку. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел, когда 26-летняя модель из Краснодара находилась на Бали. Девушка решила повторить тренд под песню исполнительницы Никки Минаж — суть заключается в удержании равновесия на высоких каблуках, стоя на небольшом предмете. В ходе выполнения девушка не удержалась и упала.

На кадрах с места случившегося видно, как она стоит на одной ноге, закинув на нее другую ногу, а затем падает назад. В результате девушка получила перелом руки.

До этого молодая мать из Екатеринбурга сломала позвоночник, снимая этот же тренд под песню Ники Минаж. Надев шпильки, она попыталась удержать равновесие, стоя одной ногой на кастрюле, на которой была установлена банка детской смеси. Теперь она в течение трех месяцев будет носить корсет.

Ранее TikTok-блогер не выжил, пытаясь повторить челлендж с бочкой воды в прямом эфире.

