TikTok-блогер не выжил, пытаясь повторить челлендж с бочкой воды в прямом эфире

В Бразилии блогер не выжил во время съемки тренда для TikTok. Об этом сообщает Life.ru.

Инцидент произошел во время прямой трансляции в TikTok. Молодой человек пытался выполнить челлендж, балансируя вниз головой над наполненной водой бочкой. В какой-то момент он потерял равновесие и упал внутрь — также вниз головой.

Блогер пытался спастись, но ширина бочки не позволила юноше перевернуться и выбраться. Все это произошло на глазах у тысяч зрителей. Видео с трагедией быстро распространилось в соцсетях, после чего его аккаунт, предположительно, был удален с платформы.

До этого молодая мать из Екатеринбурга сломала позвоночник, снимая тренд под песню Ники Минаж. Надев шпильки, она попыталась удержать равновесие, стоя одной ногой на кастрюле, на которой была установлена банка детской смеси.

Ранее московский школьник повторял челлендж из соцсетей и получил жуткие ожоги.