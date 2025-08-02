Молодая мать из Екатеринбурга сломала позвоночник, снимая тренд под песню Ники Минаж

В Екатеринбурге 32-летняя молодая мать решила снять тренд под песню Ники Минаж и сломала позвоночник. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел, когда женщина, которая около двух месяцев назад родила сына, решила повторить популярный тренд под песню Ники Минаж. Надев шпильки, она попыталась удержать равновесие, стоя одной ногой на кастрюле, на которой была установлена банка детской смеси — таким образом она пыталась повторить позу америкнской исполнительницы. Ее подруга снимала процесс на камеру. В результате женщина потеряла равновесие и упала со столешницы на пол.

В больнице у женщины диагностировали перелом позвонка. Хотя травма оказалась неосложненной, ей предписано носить корсет в течение трех месяцев, в том числе при передвижении по дому и вождении автомобиля.

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