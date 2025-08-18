Ректор РГХПУ высказался об отчислении студенток за танец у храма Христа Спасителя

Отчисление трех студенток Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова (РГХПУ) за танец у храма Христа Спасителя справедливо, это решение останется неизменным. Об этом ТАСС заявил ректор Сергей Курасов.

«Все справедливо — однозначно. Решение мы не меняем свое», — заявил он.

Проректор по учебной работе Виктор Слепухин тоже отметил, что решение не подлежит пересмотру. По его словам, девушек отчислили еще в июне и ничего меняться не будет.

До этого стало известно, что внимание на девушек обратило православное объединение «Сорок сороков».

В пресс-службе вуза сообщили, что девушек отчислили с первого курса. Активисты призвали читателей написать обращение в Следственный комитет с просьбой привлечь их к уголовной ответственности, так как эти действия «оскорбляют религиозные чувства православного христианина». Подробнее — в материале Газеты.Ru.

Ранее СК возбудил дело после того, как подростки станцевали без штанов в Санкт-Петербурге около Спаса на Крови.