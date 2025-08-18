На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ректор РГХПУ высказался об отчислении студенток за танец у храма Христа Спасителя

Ректор РГХПУ Курасов: отчисление студенток за танец у храма справедливо
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Отчисление трех студенток Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова (РГХПУ) за танец у храма Христа Спасителя справедливо, это решение останется неизменным. Об этом ТАСС заявил ректор Сергей Курасов.

«Все справедливо — однозначно. Решение мы не меняем свое», — заявил он.

Проректор по учебной работе Виктор Слепухин тоже отметил, что решение не подлежит пересмотру. По его словам, девушек отчислили еще в июне и ничего меняться не будет.

До этого стало известно, что внимание на девушек обратило православное объединение «Сорок сороков».

В пресс-службе вуза сообщили, что девушек отчислили с первого курса. Активисты призвали читателей написать обращение в Следственный комитет с просьбой привлечь их к уголовной ответственности, так как эти действия «оскорбляют религиозные чувства православного христианина». Подробнее — в материале Газеты.Ru.

Ранее СК возбудил дело после того, как подростки станцевали без штанов в Санкт-Петербурге около Спаса на Крови.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами