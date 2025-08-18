В Москве отчислили из вуза трех студенток после тверка у Храма Христа Спасителя

Трех студенток РГХПУ им. С.Г. Строганова, станцевавших на мосту около Храма Христа Спасителя, отчислили с первого курса, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе вуза. Ранее на видео девушек обратило внимание православное объединение «Сорок сороков» и обратилось в СК РФ.

«6 июня 2025 года все трое студенток первого курса кафедры художественного проектирования интерьеров были отчислены из состава студентов по решению Ученого совета РГХПУ им. С.Г. Строганова за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан. Такое поведение несовместимо со статусом студента государственного ВУЗа», — сообщили в Строгановке.

Там не стали раскрывать, были ли девушки привлечены к ответственности.

«По вопросам, связанным с привлечением к ответственности, просим обращаться в компетентные органы», — добавили в университете.

В начале июня активисты движения «Сорок сороков» в своем Telegram-канале опубликовали видео с танцем трех девушек на мосту недалеко от Храма Христа Спасителя в центре Москвы. Они призвали читателей написать обращение в Следственный комитет с просьбой привлечь их к уголовной ответственности, так как эти действия «оскорбляют религиозные чувства православного христианина». Оказалось, что на видео были студентки университета Строганова.

25 июля «Сорок сороков» сообщили, что девушек, «танцевавших вульгарный танец», привлекли по статье 20.1 КоАП — мелкое хулиганство.

Ранее стало известно, что СК возбудил дело после того, как подростки станцевали без штанов в Санкт-Петербурге около Спаса на Крови.