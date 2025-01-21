СК возбудил дело после того, как подростки станцевали без штанов около Спаса на Крови

Фонтанка: в Петербурге завели дело на подростков, снявших штаны около храма

В Петербурге возбудили дело после того, как подростки сняли видео на фоне Спаса на Крови. Об этом сообщает «Фонтанка».

В действиях молодых людей усмотрели признаки оскорбления чувств верующих. В рамках закона за это предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей, к ответственности привлекают после наступления 16 лет.

Двоим участникам видео, по данным полиции, 16 и 17 лет. Сам ролик появился в социальных сетях после публикации 13-летнего мальчика, который и снимал материал.

На кадрах заметно, как молодые люди сначала танцуют и поют под музыку, после чего двое из них снимают штаны. Все это происходит в центре Петербурга, перед храмом.

После произошедшего всех троих опросили, одного из них задержали. 13-летний участник произошедшего записал видео с извинениями. Он подчеркнул, что не хотел намеренно оскорбить чувства людей. Свой поступок школьник назвал ужасным и заявил, что не осознавал, что делал.

Ранее челябинец в Крещение пришел в храм Петербурга и разделся у алтаря.