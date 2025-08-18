В башкирском детском лагере отравились 25 отдыхающих

В Стерлибашевском районе Башкирии из детского лагеря госпитализированы 22 ребенка и трое взрослых с признаками отравления. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин.
По данным портала «Ньюс-Баш», инцидент произошел в детском лагере «Авангард» с жалобами на плохое самочувствие были госпитализированы 25 человек, среди которых 22 ребенка и трое взрослых.
«В медучреждении их осмотрели специалисты. После осмотра и оказания помощи 9 человек отпустили домой. Еще 16 госпитализировали», — сообщил глава башкирского Минздрава.
Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, врачи отмечают улучшение их самочувствия. По факту произошедшего проверку проводят региональная прокуратура и Роспотребнадзор.
Специалисты взяли пробы пищевой продукции, питьевой воды, смывы с поверхностей, а также биологического материала у детей и сотрудников, идет эпидемиологическое расследование.
Ранее во Владикавказе произошло массовое отравление профитролями.