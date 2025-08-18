На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В башкирском детском лагере отравились 25 отдыхающих

В Башкирии 25 человек госпитализированы из детского лагеря
В Стерлибашевском районе Башкирии из детского лагеря госпитализированы 22 ребенка и трое взрослых с признаками отравления. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин.

По данным портала «Ньюс-Баш», инцидент произошел в детском лагере «Авангард» с жалобами на плохое самочувствие были госпитализированы 25 человек, среди которых 22 ребенка и трое взрослых.

«В медучреждении их осмотрели специалисты. После осмотра и оказания помощи 9 человек отпустили домой. Еще 16 госпитализировали», — сообщил глава башкирского Минздрава.

Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, врачи отмечают улучшение их самочувствия. По факту произошедшего проверку проводят региональная прокуратура и Роспотребнадзор.

Специалисты взяли пробы пищевой продукции, питьевой воды, смывы с поверхностей, а также биологического материала у детей и сотрудников, идет эпидемиологическое расследование.

Ранее во Владикавказе произошло массовое отравление профитролями.

