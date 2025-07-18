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В Германии женщина снимала порнографические ролики со своими детьми

Bild: мать разрешила любовнику насиловать детей и зарабатывала на порно с ними
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

В Германии женщина разрешила любовнику насиловать своих детей и зарабатывала на порнографических роликах с ними, которые сама же и монтировала. Об этом пишет Bild.

Пострадавшим несовершеннолетним было 15 и 8 лет. Обсуждались планы вовлечения в преступные замыслы и третьего ребенка, которому исполнился лишь один год. В ходе судебного заседания было обнаружено, что осужденная мать троих детей употребляла кокаин вместе со своей дочерью, но запрещала младшим детям пить кока-колу из-за вреда для здоровья. При этом в ходе разговора с сожителем она называла своих детей «машинкой для печатания денег».

Насильник был приговорен к 10,5 годам тюремного заключения. Кроме того, суд вынес решение о его превентивном заключении по истечении этого срока до тех пор, пока эксперты не перестанут считать его опасным для детей. Подельница мужчины была приговорена к 5,5 годам лишения свободы. В момент оглашения приговора судья пообещал сделать все, для того, чтобы осужденный педофил не смог покинуть этот мир сам.

Оба осужденных были призваны в сексуальном насилии над детьми при отягчающих обстоятельствах, причинении тяжких телесных повреждений детям и производстве детской порнографии в целях получения прибыли.

До этого в Греции мужчину арестовали за изнасилование 91-летней матери.

Ранее в Японии борца сумо из России арестовали за групповое изнасилование.

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