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На Урале будут судить педагога, который усыновлял детей из детдома и снимал их в порно

В Свердловской области учитель 10 лет развращал сирот из детского дома
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Свердловской области учитель брал под опеку сирот из детского дома и насиловал их. Об этом сообщает E1.RU.

Речь идет об учителе информатики из Тугулыма. 10 лет подряд педагог оформлял опеку над детдомовцами и развращал их. Мужчина вступал с жертвами в сексуальную связь и снимал порно. Видео с детьми стали главными доказательствами его вины. Насильника обвинили в изготовлении и вовлечении несовершеннолетних в создание порнографии, а также развратных действиях в отношении двух и более несовершеннолетних. На данный момент потерпевшими признаны восемь детей, но, по некоторым данным, число его жертв может достигать 30.

В начале мая сообщалось, что СК завершил расследование дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего директора детского дома, ее обвинили в сокрытии фактов сексуального насилия над воспитанниками. Это дело также передано в суд.

Одной из жертв стала 14-летняя девочка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, чем воспользовался знакомый из соседнего города. Еще одна воспитанница подверглась сексуализированному насилию в 2023 году, в этом случае насильником оказался врач местной больницы. Руководитель детского дома, а также его подчиненные, знали о случившемся, но не стали обращаться в правоохранительные органы. После скандала детский дом закрыли, а воспитанников перевели в другие учреждения области.

Ранее серийного педофила из Астрахани приговорили к 23 годам колонии.

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