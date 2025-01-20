В РФ ожидают вмешательство боевиков в выборы в ЦАР

Глава СОМБ Иванов: боевики могут вмешаться в выборы в ЦАР

Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов заявил, что боевики могут вмешаться в выборы в Центральной Африканской республике (ЦАР). Такое мнение Иванов выразил в интервью для ТАСС.

«Радикалы в этой стране уже несколько десятилетий используют выборы для того, чтобы террором запугать население, подчинить его и сорвать избирательный процесс, дабы погрузить страну в хаос», — рассказал Иванов.

В 2025 году в ЦАР пройдут и президентские, и местные выборы.

До этого президент ЦАР Фостен Арканж Туадера на встрече с Путиным высоко оценил работу российских военных инструкторов. Переговоры лидеров проходят при участии делегаций двух стран. Затем Путин и Туадера пообедают вместе.

Путин отметил, что Москва готова оказывать гуманитарную помощь ЦАР и дальше.

Кроме того, президент заявил об укреплении нормативно-правовой базы взаимодействия РФ и ЦАР и подписании еще нескольких документов.

Ранее в столице ЦАР Банги открыли памятник Пригожину и Уткину.