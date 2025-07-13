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В ЦАР оценили возможность допуска России к добыче алмазов в стране

Министр Аколоза: ЦАР готова допустить компании РФ к добыче алмазов в стране
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Gegham Davtyan/Shutterstock/FOTODOM

Центрально-Африканская Республика (ЦАР) готова открыть двери компаниям из России в сфере добычи алмазов. Об этом в интервью ТАСС заявил министр торговли и промышленности ЦАР Тьерри Патрик Аколоза после визита в Россию.

«Да», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов о возможном допуске РФ к добыче драгоценных камней.

По словам министра, снятие в 2024 году эмбарго на экспорт алмазов послужило на благо ЦАР, поскольку у страны без санкций есть возможность развиваться и получить хорошие дивиденды от продажи собственных полезных ископаемых.

До этого сообщалось, что в первом квартале 2025 года доходы Европейского союза (ЕС) от экспорта алмазов упали до рекордно низких показателей. Отмечается, что на поставках алмазов на внешний рынок Европейский союз смог заработать лишь €1,4 млрд.

Причиной такой динамики стало снижение количества алмазов, поступающих в Европу, которая сама их не добывает. В первом квартале импорт упал на четверть и составил 2,25 тонны.

Ранее обрушились продажи российских алмазов в одну страну.

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