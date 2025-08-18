На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье на лестничной площадке нашли тело 15-летнего подростка

В Подмосковье подросток смертельно отравился освежителем воздуха
Telegram-канал «Прокуратура Московской области»

В Московской области правоохранители устанавливают обстоятельства смерти 15-летнего юноши. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия произошла в Пятом микрорайоне Егорьевска. 15 августа тело подростка нашли жители многоквартирного дома на одной из лестничных площадок. По предварительной информации, юноша мог отравиться освежителем воздуха.

«Егорьевская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств  произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту», — уточнили в ведомстве.

До этого в Уфе врачи спасли мужчину и его супругу, которые целый день ехали в машине и отравились парами антифриза.

Ранее сообщалось, что в торговом центре Владивостока восемь человек отравились парами неизвестного вещества.

