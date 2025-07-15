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«Отравился парами антифриза»: россиянин попал в реанимацию после восьми часов за рулем

В Уфе спасли мужчину, который отравился парами антифриза за 8 часов за рулем
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Telegram-канал «Айрат Рахматуллин»

В Уфе врачи городской больницы №21 спасли мужчину, который отравился парами антифриза. Об этом сообщил глава Минздрава Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

Пациент поступил в медицинское учреждение с жалобами на слабость, многократную рвоту, потерю сознания. Он рассказал, что симптомы возникли после восьми часов за рулем. Его супруга, которая была с ним в авто, также обратилась за помощью с аналогичными симптомами.

Врачи установили, что в результате постоянного испарения антифриза, охлаждающего двигатель, супруги отравились его парами.

«В течение двух дней мужчина находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, где проходил специализированное лечение при отравлении. Затем его перевели в палату для лечения острых отравлений», — рассказал министр.

Семейная пара провела в больнице восемь дней, после чего супругов выписали из стационара под наблюдение терапевта.

Ранее стало известно, что в Дагестане резко увеличилось число отравившихся водой жителей.

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