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Россиянам рассказали, как распознать хроническую усталость

Врач Крашкина: человек с хронической усталостью постоянно чувствует упадок сил
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H_Ko/Shutterstock/FOTODOM

Основной симптом хронической усталости — это постоянное ощущение упадка сил, которое не проходит даже после длительного отдыха. Также присутствует «туман в голове», при котором мысли путаются, а концентрация снижается до критического уровня. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Кроме того, по ее словам, зачастую присутствуют физические симптомы, среди которых беспричинные мышечные боли, головокружение и нарушение сна. Эмоциональное состояние при этом «скачет» от безразличия до раздражительности.

Что касается лечения хронической усталости, наиболее эффективные методы включают митохондриальную терапию, заключающуюся в восстановлении энергообмена в клетках, а также нейрореабилитацию с использованием когнитивно-поведенческой терапии, отметила специалист.

«Главный посыл для тех, кто столкнулся с этой проблемой: хроническая усталость не должна быть нормой жизни. Это сигнал организма о том, что ему требуется помощь. Современная медицина располагает методами, которые могут вернуть радость жизни и работоспособность, — заключила Крашкина.

Недавно американские исследователи выявили участки мозга, активность которых резко возрастает при умственном переутомлении.

В эксперименте участвовали 28 здоровых добровольцев. Участникам предлагали задания на рабочую память: им нужно было запоминать и вспоминать последовательности букв. Чем сложнее было задание, тем больше усилий требовалось и выше была потенциальная награда.

По мере роста когнитивной нагрузки испытуемые все чаще сообщали о чувстве усталости, и в эти моменты ученые с помощью МРТ фиксировали резкий рост активности в двух зонах мозга: островке правого полушария, связанном с ощущением утомления, и дорсолатеральной префронтальной коре, отвечающей за рабочую память и контроль внимания.

Ранее психолог объяснила, как определить у себя синдром хронической тревоги.

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