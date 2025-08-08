Кинолог объяснил, как помочь собакам, которым снятся кошмары

Владельцам собак, которые видят тревожные сны (начинают скулить и дергаться во сне), не стоит резко будить их, чтобы не вызвать выброс адреналина и стрессовую реакцию. Об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, вместо этого стоит тихо позвать питомца по имени или аккуратно положить руку на тело. Если собака часто оказывается в таком состоянии или, например, пережила сильный стресс в прошлом, речь может идти о приобретенном тревожном расстройстве или ПТСР, предупредил эксперт. В этом случае животное стоит показать ветеринару.

В целом такое поведение может быть нормой. Однако насторожить должны сопутствующие симптомы. Например, если во время сна питомец писается, у него идет пена изо рта, заключил Голубев.

До этого Владимир Голубев говорил, что собаки могут страдать от стресса также, как и человек. Чтобы это состояние не затягивалось и не вредило здоровью питомца, животному нужно помочь как можно скорее. Эксперт пояснил, что, говоря о стрессе, он имеет в виду потерю хозяина, смену семьи или побои, а также если питомец потерялся или на него напали.

Ранее была названа неожиданная опасность для собак на даче.