Врач объяснила, почему постоянно снятся кошмары

Ночные кошмары — опыт не из приятных. Особенно, если они снятся регулярно. О том, почему могут сниться кошмары и как от них избавиться, «Газете.Ru» рассказала врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Юлия Романенко.

По словам врача, сон — это всегда возможность узнать что-то новое про свое бессознательное. Зачастую ночные кошмары — это не просто неприятные сны, а яркие, пугающие переживания, которые заставляют просыпаться в холодном поту, с учащенным сердцебиением и чувством тревоги.

«Если вам постоянно снятся кошмары — это сигнал о том, что внутри психики есть что-то, что вызывает хроническую тревогу. И на самом деле это может иметь последствия: причина находится вне осознавания, а значит, в любой момент может начать проявляться не только во сне, но и в течение дня, например, в виде беспричинных панических атак», — предупредила психотерапевт.

Она отметила, что, если кошмары повторяются часто (несколько раз в неделю), мешают высыпаться и снижают качество жизни, это может быть признаком тревожного расстройства, ПТСР (посттравматического стрессового расстройства) или других нарушений.

Врач назвала несколько основных факторов, которые могут стать причинами ночных кошмаров. В частности, это нерешенные психологические проблемы.

«Мозг во сне продолжает обрабатывать дневные переживания. Если в реальной жизни есть неразрешенные конфликты, подавленные эмоции или травмирующие события, они продолжают обрабатываться психикой и во сне. Причина всегда — в незавершенности переживаний. Например, человек, переживший нападение, но на самом деле не переживший это внутри себя, может видеть во сне повторяющиеся сцены опасности», — объяснила специалист.

Другая возможная причина — хронический стресс и тревога. Когда человек находится в постоянном напряжении, мозг активирует «режим угрозы». Во сне это выражается в сценах погони, падения, насилия или катастроф.

Спровоцировать кошмар может и просмотр тревожного контента перед сном — фильмов ужасов, новостей о катастрофах или даже напряженные разговоры.

«Также стоит учитывать особенности психики. Люди с высоким уровнем тревожности, творческим мышлением или богатым воображением чаще видят кошмары», — добавила Романенко.

Чтобы избавиться от кошмаров, психотерапевт дала несколько советов. Первый из них — анализ и проработка тревог. Попробуйте вести «дневник снов»: записывайте кошмары и ищите связь с реальными переживаниями. Психотерапия помогает снизить частоту кошмаров.

«Попробуйте технику «переписывания сценария». Если кошмар повторяется, представьте альтернативный, позитивный финал. Это снижает эмоциональную нагрузку», — посоветовала врач.



Также она обратила внимание на важность гигиены сна: ложитесь спать в одно и то же время; избегайте кофеина и тяжелой пищи перед сном; проветривайте комнату. Не забывайте про телесную релаксация перед сном — медитация, дыхательные практики или легкая йога расслабляют тело и через это помогают психике выйти из тревоги.



«Кошмары — это сигнал психики о внутреннем напряжении. Если они мучают вас регулярно, это прямое показание обратиться к психотерапевту в ближайшее время», — резюмировала специалист.

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