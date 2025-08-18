На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина двое суток провела в лесу под Екатеринбургом без воды и еды

В Свердловской области спустя двое суток нашли пропавшую в лесу женщину
true
true
true

В Свердловской области двое суток искали женщину, которая ушла за ягодами. Об этом рассказали в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

В конце прошлой недели женщина отправилась в лес за ягодами из СНТ «Майский» у поселка Горный Щит. С собой у нее не было воды, еды и спичек, но был телефон, который быстро разрядился. Поначалу ее поисками занимались лишь родственники, которые не знали об отряде. Заявка в «ЛизаАлерт» пришла только на следующий день. Но в конце концов волонтеры нашли женщину, ее вынесли из леса на носилках.

«Мы шли по глинистой дороге, ноги разъезжались, было очень скользко и грязно. Каждые 50 метров кричали, звали пропавшую по имени, но никто не отзывался. Уже хотели свернуть в лес, как вдруг Антон увидел, что на повороте дороги как будто кто-то стоит. Чудо, но это действительно была Наталья Владимировна! Бросились к ней, она была очень напугана, не отзывалась, очень устала», — поделилась участница поисково-спасательной операции.

Женщина не спала двое суток, пытаясь найти дорогу. Сейчас пострадавшая уже дома с родными.

До этого сообщалось, что 110-летняя пенсионерка три дня искала дорогу из леса домой. 14 августа женщина вышла из дома в Арзамасском районе Нижегородской области и не вернулась. Ее поисками занимался 85-летний сын, на помощь к нему пришли волонтеры и разыскали пропавшую. Все это время она бродила по лесу, пытаясь вернуться домой.

Ранее российский подросток двое суток прятался в лесу, чтобы не ходить в школу.

