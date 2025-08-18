Специалист объяснил нашествие ос на российских дачников

Россияне жалуются на массовое нашествие ос, особенно часто об этом сообщают дачники из Подмосковья. Специалисты отмечают первый за последние десять лет всплеск численности насекомых, что напрямую связано с ростом числа самих дачных участков, рассказал 360.ru энтомолог Владимир Ефременко.

По словам эксперта, дачники, которые оставляют после себя отходы, создают хорошие условия для откладывания личинок мух, основными потребителями которых как раз являются осы.

«Чем больше будет этих насекомых, тем больше будет и ос. Потребителей много, потому что очень большая кормовая база. И, естественно, осы, защищая своё гнездо, нападают и на людей», — пояснил энтомолог.

Чтобы защититься от этих опасных насекомых, он посоветовал соблюдать основные меры безопасности. Так, оказавшись рядом с осиным гнездом, нельзя сильно размахивать руками и бежать, так как это только провоцирует агрессию насекомых. Если убить хотя бы одно насекомое, то это может привести к атаке всего роя, подчеркнул Ефременко.

Если на участке дачник обнаружил осиное гнездо, необходимо осторожно от него избавиться. Для этого нужно надеть защитную маску и использовать другие средства, а затем залить гнездо дихлофосом. Если всё сделать правильно, в этом месте ос больше не будет, подчеркнул специалист.

Следовать технике безопасности важно, так как укусы любых насекомых, включая ос, грозят серьёзной аллергической реакцией вплоть до анафилактического шока, предупредила иммунолог-аллерголог Надежда Логина. Она призвала всегда иметь с собой аптечку первой помощи с антигистаминными средствами, лекарствами от затруднённого дыхания и падения артериального давления. Причём все эти препараты нужно только в качестве первой помощи до приезда скорой, которую нужно в случае укуса насекомого обязательно вызвать, подчеркнула врач.

«Нужно применять меры защиты: носить одежду с длинным рукавом, не гулять босиком по траве, где могут быть насекомые», — заключила аллерголог.

До этого психолог и ароматерапевт Алиса Решетникова рассказала, что эфирные масла помогут облегчить состояние после укуса ос и пчёл, если нанести их сразу. Так, например, можно нанести несколько капель масла копайбы на свежий укус, оно обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектом и поможет уменьшить жжение и покраснение. На этапе заживления эксперт посоветовала применять масло лаванды, чтобы снять раздражение и ускорить восстановление тканей. Масло чайного дерева будет действовать как натуральный антисептик, мяты перечной — охладит и уменьшит зуд.

Ранее врачи спасли россиянку с анафилактическим шоком после укуса осы.