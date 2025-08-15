Потеряла сознание и не дышала: врачи спасли россиянку после укуса осы

В Улан-Удэ спасли пенсионерку с анафилактическим шоком после укуса осы

В Улан-Удэ бригада скорой помощи вовремя помогла пациентке, у которой развился анафилактический шок после укуса осы. Об этом сообщили в пресс-службе городской станции скорой помощи.

Инцидент случился 1 августа. В экстренные службы обратились родственники 59-летней женщины, которую ужалило насекомое.

«Остановка дыхания, потеря сознания – этот кошмар стал реальностью. Но благодаря быстрому реагированию и грамотным действиям медиков, жизнь моей мамы была спасена!», — рассказала дочь пациентки.

Девушка поблагодарила фельдшера Долгор Зыгбину, санитара Веронику Майтаеву, водителя Александра Стулева, а также диспетчеров Эржену Будаеву и Юлию Степаненко. Последние не только приняли заявку, но проинструктировали семью пациентки о том, что делать до приезда их коллег.

Прибывшая на место бригада оказала помощь и спасла пенсионерку.

Ранее под Калининградом мальчик пострадал от пчелиной атаки и получил анафилактический шок.