В России признали нежелательной иностранную организацию

ГП РФ признала нежелательной Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V
Алексей Майшев/РИА Новости

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории России деятельность немецкой неправительственной организации Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V (EVZ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что с начала российской специальной военной операции на Украине в организации заняли «политически ангажированную антироссийскую позицию», распространяя призывы к поддержке Украины и организуя сбор пожертвований в пользу Киева.

Кроме того, организация с 2024 года прекратила финансирование в России программы, целевой аудиторией которой являлись родственники жертв пособников фашистов в годы Великой Отечественной войны. В 2025 году попечительский совет фонда прекратил членство представителя РФ.

В ведомстве подчеркнули, что деятельность фонда также направлена на изменение территориальной целостности Российской Федерации, усиление военного противостояния, радикализацию общества и культивирование русофобии.

14 августа Генпрокуратура России признала нежелательной на территории России деятельность созданной российскими эмигрантами в Германии неправительственной организации Demokrati-JA e.V.

Ранее в реестр иностранных агентов включили проект «Продолжение следует».

