В России признали нежелательной организацию Demokrati-JA e.V.

ГП признала нежелательной в РФ созданную проживающими в ФРГ Demokrati-JA e.V.

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории России деятельность иностранной неправительственной организации Demokrati-JA e.V. (Германия). Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Отмечается, что эта организация основана переехавшими в Германию российскими эмигрантами в целях «формирования на территории России солидарного гражданского общества и отработки демократических механизмов».

Генпрокуратура утверждает, что участники Demokrati-JA e.V. вносят раскол в русскоязычную диаспору Германии, проводят массовые антироссийские публичные акции, распространяют материалы, дискредитирующие проводимую руководством России внутреннюю и внешнюю политику, действия Вооруженных Сил РФ в ходе специальной военной операции на Украине.

Кроме того, по данным ГП, члены Demokrati-JA e.V. пытаются создать «тоталитарный» облик России и продвигают за рубежом русофобию, требуют введения торгового, газового и нефтяного эмбарго в отношении страны и др. Одновременно деятельность организации направлена на поддержку Украины и призывы международного сообщества к оказанию дальнейшей военной поддержки республики, говорится в сообщении.

Партнерами организации являются запрещенные в РФ немецкие организации Solidarus e.V. и Freies Russland Berlin, а также американский фонд Free Russia Foundation.

Ранее в реестр иностранных агентов включили проект «Продолжение следует».