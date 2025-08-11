В Госдуме объяснили, чем можно заменить домашние задания в школах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава в беседе с «Ридусом» прокомментировал предложение спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина рассмотреть возможность отмены домашних заданий в школах.

По мнению парламентария, домашняя работа теряет смысл, поскольку правильные ответы на подавляющее большинство вопросов давно опубликованы в интернете. Альтернативой может стать некий аналог группы продленного дня, считает он.

«Можно проработать дополнительные задания, которые школьники могут выполнять после уроков в школе. Тогда можно отменить домашние задания. Но надо стремиться к тому, чтобы не было ущерба для детей в усвоении знаний. Данный вопрос должны подробнее проработать специалисты», — сказал Берулава.

9 августа Володин в своем Telegram-канале предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников.

По словам спикера ГД, большинство депутатов считают, что дети перегружены, так как в среднем за учебой они проводят по 8-10 часов в день. Кроме того, вопрос отмены домашнего задания становится все более актуальным на фоне развития технологий.

Ранее стало известно, что половина школьников и студентов в России обращаются за помощью к ИИ ежедневно.