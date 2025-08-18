На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Блогер Варламов задолжал 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

РИА Новости: блогер Варламов не выплатил штраф за дискредитацию ВС России
varlamov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом) не выплатил штраф, назначенный ему за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные приставов и судебные документы.

Согласно судебным документам, Варламов в феврале 2023 года опубликовал видео, в котором выразил негативное отношение к российским войскам. В июне 2024 года суд назначил блогеру штраф по статье о дискредитации ВС России.

По данным приставов, по состоянию на май 2025 года Варламов не выплатил штраф, размер которого составлял 50 тысяч рублей. В результате было возбуждено исполнительное производство.

Накануне юристы сообщили, что Варламов может потерять московскую квартиру после приговора по делу о фейках. Речь идет о двухкомнатной квартире блогера площадью 64 квадратных метра в Северном Тушино. Ее стоимость оценивают в 11 млн рублей. По их словам, на недвижимость уже наложен арест.

Ранее блогер Варламов пожаловался на расизм и хамство японцев.

