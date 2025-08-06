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Минпросвещения определило нормы часов работы для учителей

Минпросвещения установило нормы рабочих часов за ставку для педагогов
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Kzenon/Shutterstock/FOTODOM

Минпросвещения России определило нормы часов работы в неделю за ставку заработной платы для педагогов с учетом их специальности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ведомства.

В публикации отмечается, что для учителей была установлена норма в 18 часов в неделю за ставку зарплаты.

В ведомстве рассказали, что норма часов является расчетной величиной для начисления заработной платы, а сколько часов в неделю должен работать учитель определяют в образовательном учреждении.

Норма в 36 часов в неделю устанавливается воспитателям организаций дошкольного образования, педагогам-психологам, социальным педагогам и другим педагогическим работникам; 25 часов — воспитателям, работающим с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 24 часа у музыкальных руководителей и концертмейстеров; 20 часов у учителей-дефектологов и учителей-логопедов.

В июле сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий призвал изменить схему оплаты труда учителей из-за нехватки школьников.

Ранее Минпросвещения установило норму учебной нагрузки для младших классов.

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