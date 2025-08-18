На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ раскрыли, как украинское руководство Херсона управляет городом

ТАСС: руководство Херсона управляет городом только в соцсетях и блогах
true
true
true
close
РИА «Новости»

Назначенная Киевом администрация Херсона управляет городом только в социальных сетях и личных блогах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

«В Херсоне местная власть, назначенная Киевом, давно покинула город и действует дистанционно из Николаева. Городская администрация фактически не работает на месте, а местные чиновники стараются демонстрировать активность через социальные сети и свои личные блоги», — сказал собеседник агентства.

В подполье добавили, что украинские чиновники не занимаются решением социальных и коммунальных проблем города.

17 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что военные Вооруженных сил Украины готовятся бежать из подконтрольного им Херсона. По его словам, украинские войска хотят обеспечить себе безопасный отход, в связи с чем устанавливают антидроновые сети на выездах из города.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ придется покинуть Херсон и Запорожье.

