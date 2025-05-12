Российские таможенники поймали мужчину с 6,2 млн рублей под одеждой

В Тыве таможенники поймали мужчину с 6,2 млн рублей под одеждой

В Тыве мужчина пытался незаконно перевезти через границу 7 млн рублей под одеждой. Об этом сообщает ФТС России.

Инцидент произошел на пункте пропуска Хандагайты, где 54-летний мужчина, следовавший из Монголии, несмотря на заявление об отсутствии товаров и денег к декларированию, пытался провезти 6,2 млн рублей. Деньги были обнаружены при личном досмотре — они находились в черном пакете, спрятанном под одеждой со стороны спины.

По факту нарушения возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде денежных средств в особо крупном размере. Деньги изъяты до судебного решения. Мужчине грозит штраф до 15-кратного размера провозимой суммы или ограничение свободы сроком до четырех лет.

До этого иностранец пытался незаконно ввезти в Россию $30 тысяч в барсетке. Он сообщил, что не знал о необходимости декларирования купюр.

Ранее россиянка пыталась вывезти из страны полученные в наследство золотые монеты.