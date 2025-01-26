Вузы России ввели новые правила для поступления

Некоторые российские университеты расширили список индивидуальных достижений, за которые абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет про МФТИ, РАНХиГС, РГГУ, РУДН, НИУ ВШЭ, РГСУ, МГТУ им. Баумана и РЭУ им. Плеханова. Также часть вузов изменила правила поступления без вступительных испытаний.

В РГГУ, РЭУ, РГСУ и ВШЭ начнут начислять баллы за участие в профориентационных мероприятиях университетов. В РАНХиГС семь баллов сверху получат победители и призеры олимпиады для студентов среднего профессионального образования «Мои финансы». Абитуриенты РУДН получат баллы за сертификат о прохождении демонстрационного экзамена, проекта «Код будущего» или конференции школьников «Открой в себе ученого».

Правила поступления без вступительных испытаний изменили в МФТИ, МГТУ и РГГУ. Там расширили число олимпиад, которые дают на это право. В МГТУ их количество выросло на 15%. При этом РГГУ дал воспользоваться правом БВИ не только по профильному предмету, но и по всем, которые входят в перечень вступительных для конкретной специальности.

Ранее российские вузы пересмотрели состав вступительных экзаменов.