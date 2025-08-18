Из порта на юге Черногории отбуксировали охваченную огнем яхту

В порту города Будвы на юге Черногории загорелась яхта. Об этом сообщает портал RTV Budva.

Согласно материалу, стоявшее на якоре судно вспыхнуло накануне около 20:30 (21:30 мск). Оно принадлежит черногорскому бизнесмену Б.М. Предварительно возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования внутри судна.

Как уточняется, пожарным потребовалось полчаса, чтобы стабилизировать ситуацию. Над портом поднялся густой дым, а туристов попросили удалиться от яхты на безопасную дистанцию на случай взрыва. В итоге пожарные предотвратили распространение огня на соседние суда и отбуксировали охваченную огнем яхту из порта.

Два дня назад под Саратовом сгорела и затонула элитная яхта «Мечта» стоимостью около $1 млн. Шестерых человек, находившихся на борту судна, удалось спасти. Предполагается, что причиной пожара тоже стали неполадки с электропроводкой, а собственник яхты якобы знал об этой проблеме. До этого «Мечта» уже попадала в неприятности, и журналисты даже назвали ее «невезучей».

Ранее в Сицилии начали поднимать затонувшую суперъяхту с «британским Биллом Гейтсом» на борту.