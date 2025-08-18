На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Из порта на юге Черногории отбуксировали охваченную огнем яхту

В порту Будвы яхта загорелась из-за неисправности в электропроводке
true
true
true
close
Risto Bozovic/AP

В порту города Будвы на юге Черногории загорелась яхта. Об этом сообщает портал RTV Budva.

Согласно материалу, стоявшее на якоре судно вспыхнуло накануне около 20:30 (21:30 мск). Оно принадлежит черногорскому бизнесмену Б.М. Предварительно возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования внутри судна.

Как уточняется, пожарным потребовалось полчаса, чтобы стабилизировать ситуацию. Над портом поднялся густой дым, а туристов попросили удалиться от яхты на безопасную дистанцию на случай взрыва. В итоге пожарные предотвратили распространение огня на соседние суда и отбуксировали охваченную огнем яхту из порта.

Два дня назад под Саратовом сгорела и затонула элитная яхта «Мечта» стоимостью около $1 млн. Шестерых человек, находившихся на борту судна, удалось спасти. Предполагается, что причиной пожара тоже стали неполадки с электропроводкой, а собственник яхты якобы знал об этой проблеме. До этого «Мечта» уже попадала в неприятности, и журналисты даже назвали ее «невезучей».

Ранее в Сицилии начали поднимать затонувшую суперъяхту с «британским Биллом Гейтсом» на борту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами