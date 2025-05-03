У берегов Сицилии начали поднимать затонувшую яхту с «британским Биллом Гейтсом» на борту

У берегов Сицилии началась операция по подъему затонувшей прошлым летом суперъяхты Bayesian, на которой находился в том числе британский мультимиллионер Майк Линч, которого называют «британским Биллом Гейтсом», пишет The New York Post.

По данным газеты, в среду, 30 апреля, команда при помощи дронов, двух барж и пилы с дистанционным управлением начала отсоединять 72-метровую мачту от судна. Стоимость подъема суперъяхты оценивается в $30 млн, а продолжаться операция будет не меньше месяца.

В статье отмечается, что три члена экипажа судна находятся под следствием по обвинению в халатности, безрассудстве и неспособности спасти судно от надвигающегося шторма. По версии прокуратуры, они не поняли, что Bayesian набирает воду, не приняли мер по ликвидации ЧС и не предупредили пассажиров об опасности.

19 августа в Италии затонула суперъяхта Bayesian. Судно ушло под воду буквально за минуту. На борту находились 22 человека — шестеро из них пропали без вести. Спасателям не сразу удалось обнаружить британского мультимиллионера и основателя компании Autonomy Майка Линча, председателя правления банка Morgan Stanley International Джонатана Блумера, юриста компании Clifford Chance Криса Морвилло. Все они были связаны с делом против Линча, которого компания HP обвинила в мошенничестве. А за два дня до происшествия еще одного партнера бизнесмена — бывшего топ-менеджера Autonomy Стивена Чемберлена — сбила машина.

Ранее затонувшую у Сицилии яхту попросили охранять из-за секретных данных.