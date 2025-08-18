В РФ готовят меры поддержки спроса на жилье

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Известия»: правительство России готовит меры поддержки спроса на жилье
Vladimir Baranov/Global Look Press

В России готовят меры поддержки спроса на жилье и повышения доступности ипотечных программ для льготных категорий граждан. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на протокол июньского совещания, по итогам которого вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минфину совместно с Минстроем и «Дом.РФ» проработать возможность разрешения банкам «расформировать макропруденциальный буфер капитала», накопленный с декабря 2022 года по май 2025 года.

Речь идет о резервах, которые были заложены под кредиты с первоначальным взносом не менее 20% и предназначены для смягчения экономических шоков.

Как рассказал изданию член экспертного совета комитета по защите конкуренции Государственной думы Дмитрий Тортев, буферную систему ввели в стране после мирового финансового кризиса 2007–2009 годов.

«Резервные буферы капитала для банков — это амортизаторы в периоды экономического стресса. Их наличие позволяет им абсорбировать убытки, сохраняя при этом предоставление ключевых услуг реальному сектору экономики», — продолжил эксперт.

По его мнению, фактически кабмин рассматривает возможность смягчить политику банков ради поддержки строительной отрасли. При этом Тортев отметил, что антикризисные резервы банков гарантируют большую прочность финансовой системы РФ. он считает, Минфин и Центральный банк могут не пойти на меры смягчения финансово-банковского регулирования. Они могут обосновать это необходимостью обеспечения стабильности экономики, полагает Тортев.

До этого инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин заявил, что цены на первичные и вторичные квартиры в России могут вырасти на 10% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. По его словам, снижение цен на жилье возможно только в том случае, если государство прекратит поддержку льготных программ ипотеки, однако такой сценарий маловероятен.

Ранее Путин заявил о «сжатии» ипотечного кредитования в РФ.

