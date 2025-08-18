На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Россию начали завозить прекурсоры наркотиков

«Известия»: в России усилили борьбу с незаконным ввозом альфа-бромвалерофенона
true
true
true
close
Unsplash

В Россию начали завозить альфа-бромвалерофенон, используемый как прекурсор для производства синтетических наркотиков. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

Издание отметило, что в Ленинградской области ликвидировали подпольную лабораторию, которая производила синтетические наркотики. По данным спецслужб, на склады в Санкт-Петербурге из Средней Азии прибыли 10 бочек с бледно-розовой жидкостью. Их общий вес составил около двух тонн.

Главный научный сотрудник отдела химического материаловедения УрФУ Александр Остроушко отметил, что альфа-бромвалерофенон можно использовать для производства лекарственных препаратов, в парфюмерной промышленности как компонент некоторых ароматизаторов или в изготовлении полимеров. По его словам, оборот данного вещества находится под пристальным контролем.

Бывший следователь, эксперт по международной оргпреступности и наркотрафику Сергей Пелих подчеркнул, что организованная преступность давно взяла под контроль склады, на которых хранятся подобные химикаты.

«И речь не только о α-бромвалерофеноне, но и о других веществах, широко используемых в промышленности. Борьбе с трафиком прекурсоров следовало бы уделять больше внимания гораздо раньше. Доступ к прекурсорам дал преступникам возможность создать своеобразную франшизу для организации лабораторий практически во всех регионах страны», — сказал эксперт.

В мае сотрудники МВД России совместно с ФСБ и следователями Следственного департамента МВД пресекли деятельность семи участников преступного сообщества, организовавших работу маркетплейса в теневом сегменте интернета. По предварительным данным, задержанные обеспечивали работу интернет-площадки, через которую распространялись наркотики и предлагались другие незаконные услуги.

Ранее в России запретили еще 14 новых видов наркотиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами