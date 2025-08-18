В Россию начали завозить прекурсоры наркотиков

В Россию начали завозить альфа-бромвалерофенон, используемый как прекурсор для производства синтетических наркотиков. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

Издание отметило, что в Ленинградской области ликвидировали подпольную лабораторию, которая производила синтетические наркотики. По данным спецслужб, на склады в Санкт-Петербурге из Средней Азии прибыли 10 бочек с бледно-розовой жидкостью. Их общий вес составил около двух тонн.

Главный научный сотрудник отдела химического материаловедения УрФУ Александр Остроушко отметил, что альфа-бромвалерофенон можно использовать для производства лекарственных препаратов, в парфюмерной промышленности как компонент некоторых ароматизаторов или в изготовлении полимеров. По его словам, оборот данного вещества находится под пристальным контролем.

Бывший следователь, эксперт по международной оргпреступности и наркотрафику Сергей Пелих подчеркнул, что организованная преступность давно взяла под контроль склады, на которых хранятся подобные химикаты.

«И речь не только о α-бромвалерофеноне, но и о других веществах, широко используемых в промышленности. Борьбе с трафиком прекурсоров следовало бы уделять больше внимания гораздо раньше. Доступ к прекурсорам дал преступникам возможность создать своеобразную франшизу для организации лабораторий практически во всех регионах страны», — сказал эксперт.

В мае сотрудники МВД России совместно с ФСБ и следователями Следственного департамента МВД пресекли деятельность семи участников преступного сообщества, организовавших работу маркетплейса в теневом сегменте интернета. По предварительным данным, задержанные обеспечивали работу интернет-площадки, через которую распространялись наркотики и предлагались другие незаконные услуги.

Ранее в России запретили еще 14 новых видов наркотиков.