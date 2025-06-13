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В России запретили еще 14 новых видов наркотиков

ТАСС: в России расширили список запрещенных наркотических веществ
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Shutterstock

Власти России внесли изменения в перечень запрещенных наркотиков. Об этом пишет ТАСС.

К списку добавили еще 14 новых веществ, сообщили в правительстве. Среди них — опасные для жизни синтетические соединения, в том числе каннабиноиды и опиоиды. В перечень, например, вошли флуонитазен, норизотонитазен и гексагидроканнабинол.

Решение официально закреплено новым постановлением.

В России за незаконное хранение, распространение или производство запрещенных веществ предусмотрены серьезные наказания. Даже за хранение небольшого количества наркотика можно получить штраф, обязательные работы или лишение свободы — от нескольких месяцев до трех лет. Если речь идет о крупной или особо крупной партии, наказание может достигать 10–20 лет лишения свободы.

Особо строго наказываются действия, связанные с продажей, контрабандой или вовлечением других лиц, особенно несовершеннолетних — суды в таких делах почти всегда выносят реальные сроки заключения.

Ранее в Подмосковье ликвидировали крупную нарколабораторию.

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