На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти школьниц раздавили плиты в заброшенном здании

В Ленобласти на двух девочек упали плиты на бывшем сельхозпредприятии

В Волосовском районе Ленобласти на двух девочек в заброшенном здании упали бетонные плиты. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление СК.

По данным ведомства, обрушение конструкций в здании бывшего сельскохозяйственного предприятия в деревне Терпилицы произошло около 17:00. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ.

Как уточняет «Mash на Мойке», о пропаже 12-летней и 11-летней школьниц сообщили родные. Девочки вместе гуляли. Спасатели извлекли их из-под завалов без признаков жизни.

На этой неделе в Тогучинском районе Новосибирской области спасатели вытащили мужчину, заваленного кирпичами в заброшенном здании. Инцидент произошел 26 мая в селе Льниха. Местная жительница услышала грохот и крики о помощи. Под завалами старой кирпичной кладки в заброшенном здании оказался мужчина. Женщина обратилась в экстренные службы, спасатели извлекли мужчину из-под обломков и передали медикам.

Ранее в Киеве рухнул балкон с американским режиссером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами