В Ленобласти школьниц раздавили плиты в заброшенном здании

В Ленобласти на двух девочек упали плиты на бывшем сельхозпредприятии

В Волосовском районе Ленобласти на двух девочек в заброшенном здании упали бетонные плиты. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление СК.

По данным ведомства, обрушение конструкций в здании бывшего сельскохозяйственного предприятия в деревне Терпилицы произошло около 17:00. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ.

Как уточняет «Mash на Мойке», о пропаже 12-летней и 11-летней школьниц сообщили родные. Девочки вместе гуляли. Спасатели извлекли их из-под завалов без признаков жизни.

На этой неделе в Тогучинском районе Новосибирской области спасатели вытащили мужчину, заваленного кирпичами в заброшенном здании. Инцидент произошел 26 мая в селе Льниха. Местная жительница услышала грохот и крики о помощи. Под завалами старой кирпичной кладки в заброшенном здании оказался мужчина. Женщина обратилась в экстренные службы, спасатели извлекли мужчину из-под обломков и передали медикам.

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